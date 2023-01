Sui Monti Dauni la prima comunità energetica in assoluto della Puglia. “Risparmio enorme in bolletta”

Le comunità energetiche in provincia di Foggia iniziano a diventare realtà. Questa mattina il primo allaccio in assoluto nella Puglia è avvenuto a Roseto Valfortore. Una grande opportunità, un importante passo in avanti verso un’autonomia energetica, un esempio per tutta la regione che guarda con attenzione ai processi evolutivi legati alla transizione ecologica.

“L’inaugurazione del primo impianto di comunità energetica in località Mulini ad acqua a Roseto Valfortore – ha spiegato la sindaca Lucilla Parisi – è un segnale importante per il territorio. Siamo una piccola comunità, ora anche dal punto di vista dell’autonomia energetica, ed oggi abbiamo avviato un nuovo percorso che potrà essere rappresentativo del cambiamento dei tempi. Sono sicura che tanti altri comuni ci seguiranno su questo percorso”-.

Sono intervenuti Enzo D’Avanzo (Presidente Comunità Energetica Roseto), Michele Raffa (Imprenditore), Pasquale De Vita (Presidente GAL Meridaunia), Raimondo Giannella (Presidente Aree interne), Nicola Gatta (Presidente della Provincia), Rosa Barone (Assessore Regionale al Welfare), Alessandro Delli Noci (Assessore Regionale allo Sviluppo Economico) ed il consigliere regionale Paolo Campo. L’obiettivo di portare al 100% la quantità di autoconsumo e di consumo condiviso nelle case dei rosetani, garantirà sconti in bolletta anche a chi non ha spazi per ospitare impianti e incrementerà il valore commerciale dell’energia ceduta al gestore della rete elettrica.