Disservizi al parco Pantanella di Foggia segnalati da un lettore che scrive: “Nei parchi attigui si fa manutenzione ma al Pantanella no. La zona è totalmente abbandonata; dopo varie telefonate per segnalare lo stato di cose, sia al Comune che alla coop. Tre Fiammelle, c’è stato un nulla di fatto. Come mai?”.