Frane e smottamenti nel Foggiano, scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico

La Capitanata nella morsa del maltempo. La pioggia che cade ininterrottamente da oltre 24 ore su tutta la provincia di Foggia sta causando diversi disagi soprattutto sui Monti Dauni. Una frana sta interessando la provinciale che collega Monteleone di Puglia ad Accadia. Strada chiusa al traffico per consentire a uomini e mezzi della Provincia di ripristinare la sede stradale invasa da fango e detriti. Sulle cime più alte dell’Appennino è tornata la neve. In alcuni centri come Anzano di Puglia scuole chiuse nella giornata di oggi venerdì 27 gennaio.

I fiumi Fortore, Ofanto, Candelaro e Cervaro sono in piena e rischiano di esondare. Allerta arancione nel Foggiano per rischio idrogeologico ed idraulico.