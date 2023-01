Mafia, Libera Foggia: “In territorio senza lavoro criminalità prolifera. No licenziamenti all’ex Tozzi Sud”

“Un territorio in cui non c’è lavoro è un territorio in cui ogni forma di criminalità, in particolare quella mafiosa, prolifera e questo vale ancora di più in una provincia con tante difficoltà come la nostra”. Così Libera Foggia, dopo aver espresso vicinanza ai 114 lavoratori della G&W Electric, per il quali è stata avviata la procedura di licenziamento. “Costruire percorsi di antimafia sociale significa ricordare, come sottolinea la Costituzione italiana, che sul lavoro si fonda la Repubblica e che senza lavoro non si può costruire giustizia sociale”.

“Siamo molto preoccupati dalla procedura di licenziamento collettivo che l’impresa G&W Electric (ex Tozzi) ha intrapreso nei confronti di 114 lavoratori”, prosegue Libera Foggia nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione.”Dietro questi numeri ci sono le vite concrete dei lavoratori e delle loro famiglie, che non possono essere sacrificate alla logica del profitto”, sottolinea Libera Foggia.”Esprimiamo la nostra vicinanza ai lavoratori della G&W Electric e chiediamo alle Istituzioni di intervenire tempestivamente per scongiurare la procedura di licenziamento e per adottare tutte le misure necessarie a garantire una prospettiva lavorativa ai 114 lavoratori”, conclude.