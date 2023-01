Teatro Pubblico Pugliese, finisce l’era del foggiano D’Urso. Il nuovo presidente è Paolo Ponzio

Il nuovo presidente del Teatro pubblico pugliese è Paolo Ponzio, docente di storia della filosofia all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e direttore del Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica (Dirium). Subentra al foggiano Giuseppe D’Urso, che ha guidato la struttura negli ultimi quattro. Confermato nel ruolo di vicepresidente Marco Giannotta, consigliere per l’area di Lecce, Taranto e Brindisi. La zona di Bari sarà coperta per un secondo mandato dalla giornalista Maddalena Tulanti. Oltre a Viviana Peloso (area BAT) siederà nel CdA anche Salvatore Sangiorgi, nominato in quota alla Regione Puglia.