Mafia Gargano: “Testimone di nozze del boss e uomo di fiducia del clan”, Cassazione boccia ricorso D’Ercole

“Il giudice del riesame – si legge – ricordava che a D’Ercole era contestata la partecipazione al gruppo, quale soggetto vicino a Pasquale Ricucci“, il capoclan detto “Fic secc”, ucciso nel 2019, “per il quale – riporta la sentenza della Cassazione -, unitamente a sua moglie, era stato testimone di nozze nel 1999 e Matteo Lombardi, stabilmente a disposizione del sodalizio e particolarmente impegnato in azioni d’intimidazione e controllo del territorio di Monte Sant’Angelo”.

Rilevante il passaggio su Giovanni Caterino, il basista della strage di San Marco in Lamis condannato all’ergastolo per quella mattanza, membro dei rivali Li Bergolis-Miucci-Lombardone: “I gravi indizi a carico dell’indagato D’Ercole si traevano da plurime captazioni che evidenziavano non solo l’intimità e la confidenza tra il ricorrente e Ricucci – scrivono i giudici -, bensì i temi trattati nell’ambito di dette conversazioni, inerenti delicate questioni della vita associativa e denotanti la consapevole organicità di D’Ercole al sodalizio: l’originaria proposta di partecipazione all’agguato ai danni di Giovanni Caterino (‘me l’hanno chiesto a me, io non l’ho voluto fare’), la diretta partecipazione, unitamente a Ricucci, all’azione intimidatoria ai danni di un giovane di nome Alessandro che si era espresso irrispettosamente nei riguardi di quest’ultimo; il ruolo di tramite nei rapporti con il gestore della società Primo Pesca; la preoccupazione manifestata in ordine alla presenza di un ‘dispositivo anomalo’ (una telecamera installata dagli investigatori) nei pressi dell’abitazione di Ricucci, estirpata alcuni giorni dopo le conversazioni intercettate”.