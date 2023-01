Ondata di maltempo: interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti

Ondata di maltempo in Basso Molise: interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti. La Capitaneria di porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla serata di oggi. Il bollettino meteo-marino prevede mare molto mosso e vento di nord-est a forza 8. La motonave, questa mattina, non è salpata alla volta delle Diomedee a causa delle avverse condizioni meteomarine.

Intanto, in nottata gran lavoro per i vigili del fuoco a causa di allagamenti nella zona del Sinarca di Termoli per le abbondanti piogge, di alberi caduti sulla strada e di automobilisti rimasti in panne con l’auto. Interventi nella zona di Guglionesi (Campobasso) e paesi limitrofi. (Ansa).