Costretta 12 ore in Pronto soccorso a Foggia all’età di 90 anni. I parenti increduli: “Un calvario”

Dodici ore di pronto soccorso all’età di 90 anni. Accade al Policlinico di Foggia dove un’anziana signora del Basso Tavoliere è stata trasportata in ambulanza dopo una caduta.

Il racconto della famiglia è disarmante è lascia comprendere le enormi criticità del sistema sanitario regionale. I parenti, infatti, ieri hanno chiesto l’intervento dell’emergenza-urgenza per evitare manovre inopportune, sospettando una frattura dell’anca, problema particolarmente rischioso vista l’età della paziente.

“È stata trasportata in ospedale alle 15:30 circa, il codice assegnato era azzurro, da quel momento – raccontano i parenti – è iniziato un vero e proprio calvario per una donna della sua età. Ci hanno riferito che c’erano solo due medici in servizio, pertanto bisognava attendere nella saletta destinata ai pazienti. Non sappiamo se per il forte stato di stress, ha vomitato più volte, mentre non avevamo contezza dei tempi e degli esami necessari per capire come stesse”.

Poi aggiungono: “Dopo molte ore è stata sottoposta ad esami diagnostici alla testa, al braccio e all’anca, per fortuna l’esito ci ha rincuorato, ma l’abbiamo riportata a casa alle 4 di notte… Non è possibile assistere ad una situazione del genere, con una struttura enorme, appena realizzata e con una così grave carenza di personale. Non si riesce ad assistere i pazienti, mentre le ambulanze sono allineate in fila fuori al reparto. La situazione ci sembra davvero grave. Davvero si può pensare di destinare budget per le strutture e non considerare le esigenze di personale per assistere i pazienti?”