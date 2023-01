Schettini cattura l’attenzione dei giovani di Cerignola. Bonito: “Linguaggio semplice e appassionato a servizio della fisica”

Il prof. Vincenzo Schettini ospite a Cerignola presso il PalaFamila per incontrare gli studenti delle scuole primarie e secondarie per parlare di fisica e di scienza. Dopo aver lanciato il canale YouTube da 360mila seguaci, “La fisica che ci piace”, Schettini ha catturato l’attenzione dei più giovani, attraverso i social, con un linguaggio semplice e appassionato. Il divulgatore è divento così uno dei più apprezzati della rete: il suo profilo Instagram conta infatti 524mila followers; il suo profilo Facebook 616mila e quello Tiktok ha sfondato quota 843mila. La doppia giornata targata Neverland è patrocinata dal Comune di Cerignola. “Siamo dell’opinione che l’amministrazione comunale debba costruire un percorso privilegiato per i cittadini del futuro, che spesso non sono messi nelle condizioni di poter esprimersi al pieno del loro potenziale. Per questo – dice il vicesindaco e assessore ai servizi sociali, Maria Dibisceglia – abbiamo puntato sul connubio scienza-social per avvicinare i nostri ragazzi a quelle materie considerate ostiche. Per tale ragione abbiamo portato a Cerignola il planetario più grande d’Italia, che ha avuto un successo notevole e che prossimamente riporteremo nella nostra città. Con i nuovi linguaggi permettiamo ai nostri studenti di avvicinarsi, di appassionarsi e vivere la scuola con maggiore efficacia”. “Ho avuto modo di apprezzare le qualità oratorie e la passione del prof. Schettini e l’ho trovato semplicemente geniale nella sua semplicità. Quando diciamo di voler costruire la classe dirigente del futuro, ci riferiamo in particolar modo a iniziative simili in grado di avvicinare gli studenti alla scuola, che resta per noi baluardo imprescindibile per formare i cittadini di Cerignola, d’Europa e del Mondo. Solo così – dice il sindaco di Cerignola Francesco Bonito – con una stretta sinergia tra associazioni, scuola, operatori culturali, questa Città potrà riscattarsi”.

“Gli studenti sono letteralmente rapiti dal prof. Schettini. E come dar loro torto! – ha affermato il primo cittadino dopo gli eventi -. Un linguaggio semplice e appassionato a servizio della fisica: non a caso è stato definito come il prof che tutti avremmo voluto avere. È una gioia vedere un docente essere considerato come una vera e propria star, perché rinsalda quel rapporto di fiducia tra mondo della scuola e i nostri ragazzi. Un ringraziamento doveroso all’instancabile associazione Neverland”.