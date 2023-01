Vernici ignifughe di ultima generazione per scuola del Foggiano. “Progetto sociale di alto valore”

Milesi è partner tecnico dell’iniziativa “We are Walden”, un progetto realizzato dal Politecnico di Milano per il MIUR in collaborazione con Rilegno, il Consorzio nazionale di raccolta, riuso e riciclo degli imballaggi in legno.

La gamma di vernici Milesi Fire Resistance è stata infatti utilizzata per le finiture del palco per la scuola S. Giovanni Bosco – Ist. Comprensivo Sacco e Vanzetti di Torremaggiore a Foggia, un plesso scolastico inserito in un contesto dove la scuola riveste un ruolo fondamentale per evitare l’emarginazione dei giovani e altre criticità del territorio.

Un progetto dall’alto valore sociale che ha voluto coinvolgere, in tutte le sue fasi, realtà eccellenti, per garantire un risultato di alto livello: per la finitura del palco, la scelta è ricaduta sui prodotti Milesi FIRE Resistance perché dotati delle certificazioni che ne attestano la capacità di reazione al fuoco e quindi in grado di ottemperare a tutte le più aggiornate normative richieste in materia di sicurezza.

Il palco, progettato e costruito secondo i più moderni criteri di design sostenibile, è stato verniciato con vernici all’acqua trasparenti Milesi FIRE Resistance, resistenti al calpestio, certificate Euroclasse B FL-S1 secondo la Normativa Europea UNI EN 13501. La tecnologia FIRE Resistance è certificata Euroclasse UNI EN 13501, Bs1 d0* e Bfl s1** e Green EN 71\3 ed è applicabile a latifoglie e conifere non resinose con diversi tipi di applicazione (a spruzzo manuale, automatico, pennello e rullo manuale).

I cicli di verniciatura per legno della linea FIRE Resistance Milesi contribuiscono a ridurre al massimo il rischio di incendi in ambienti in cui la prevenzione è un requisito fondamentale e si devono utilizzare materiali che abbiano un comportamento autoestinguente, ovvero che non alimentino il processo di combustione e quindi la propagazione delle fiamme una volta rimosso l’innesco.

Il piano è stato presentato al Politecnico di Milano con una lezione aperta sulla progettazione sostenibile in legno, a cui Milesi ha partecipato mettendo in luce gli aspetti di minor impatto ambientale in tema di verniciatura e le alternative più valide per il settore.