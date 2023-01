Guida per uomo – I modi per abbinare le scarpe eleganti da uomo al tuo outfit

Indossare le scarpe eleganti non è semplice, ma è pur sempre importante impegnarsi per non commettere errori. Vediamo quali sono i consigli dei fashion stylist.

Le scarpe eleganti uomo sono la scelta giusta per tutti coloro che vogliono sfoggiare outfit eleganti e di classe, durante le giornate lavorative e anche nel tempo libero. Esistono in vari modelli realizzati in diversi materiali, che possono essere utilizzati per creare look più o meno formali.

Look elegante e formale oppure più casual ma comunque raffinato?

Per gli eventi speciali e anche per il lavoro, si possono indossare completi eleganti, composti da giacca e pantaloni, abbinati ad una raffinata camicia. In base alle occasioni si potrà decidere se indossare o meno la cravatta e altri elementi come il gilet e i gemelli per i polsini. Qualunque sia la scelta si potrà comunque dare vita ad un look formale e chic.

Qualora si debba partecipare ad una cerimonia, come ad esempio un matrimonio o altre occasioni formali, è consigliabile optare per le scarpe eleganti uomo modello Oxford. Queste sono le migliori da indossare con tight, smoking e completi classici. Questo modello è disponibile in vari colori, in pelle ed ecopelle. Pertanto non sarà difficile trovare calzature che possano soddisfare appieno le preferenze e abbinarsi alla perfezione al colore e alla tipologia di abito scelto.

Se l’idea è quella di creare un look più informale, ma comunque raffinato, si possono abbinare le scarpe eleganti uomo ad un paio di jeans e ad una giacca elegante. In questa eventualità il suggerimento è quello di prediligere il modello derby, il quale si rivela perfetto sotto al jeans. Sotto la giacca si potrà indossare una camicia oppure un maglione sottile: in entrambi i casi si riuscirà a sfoggiare un look pieno di classe e stile.

Quale calzatura acquistare?

Non è necessario pensare solo all’abbinamento: si deve anche acquistare il modello migliore. A questo proposito è importante sottolineare che la qualità è sempre un requisito da non sottovalutare durante la scelta del prodotto. Infatti, è ciò che permette ad una scarpa di durare nel tempo e anche di fare la sua figura da un punto di vista estetico. I materiali qualitativi e le migliori tecniche di produzione (soprattutto se artigianali) consentono inoltre di camminare comodamente e di indossare una scarpa capace di sostenere il piede come si deve e di farlo respirare in maniera corretta. Ecco perché è sempre importante prediligere scarpe eleganti uomo firmate dai migliori brand del settore. Una volta fatto l’acquisto giusto, si potrà pensare al corretto abbinamento.

I colori? Fanno una grande differenza quando si tratta di scarpe eleganti uomo

Oltre ai modelli e alla tipologia di capi da abbinare, è sempre opportuno fare molta attenzione ai colori. Il consiglio principale è quello di evitare di accostare calzature e completi dello stesso colore, a meno che non si tratti del nero. Per intendersi, con un abito blu si potrebbero ad esempio abbinare un paio di francesine eleganti e sobrie, marroni oppure nere. Con un completo grigio scuro, invece, sarebbe preferibile indossare un paio di scarpe eleganti uomo nere. Si potranno scegliere stringate o senza stringhe: in ogni caso, il nero donerà al look un valore aggiunto e un tocco di classe invidiabile.