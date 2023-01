“Movimento Ipazia”, le ragazze e i ragazzi della “Bovio” di Foggia contro ogni forma di discriminazione

È partita lunedì 16 gennaio una nuova iniziativa della scuola “Bovio” di Foggia. Gli studenti delle terze classi hanno lanciato il “Movimento Ipazia” contro ogni forma di discriminazione. Le ragazze e i ragazzi hanno narrato un percorso nato dalla proposta di Educazione Civica, attraversando tutte le discipline, italiano, storia, scienze, musica, matematica, arte, parlando di rispetto di sé e dell’altro, affrontando temi di legge, di statistica e di psicologia.

“La teoria non può rimanere teoria – riporta la scuola sulla propria pagina Facebook – e per questo hanno realizzato un’iniziativa elevata umanamente e scolasticamente. Hanno fondato un movimento di attivismo sulla tutela della donna, scrivendo uno statuto con organigramma, ruoli, poteri e scopi. Ed ora si preparano a partecipare e organizzare iniziative, non solo nei giorni canonici dedicati, ma ogni volta emerga una “necessità di informazione e divulgazione”.

In questo loro percorso sono supportati dalla dirigente, dai docenti, tra cui la professoressa Ricco, dall’associazione Soroptimist e dai Carabinieri. All’Arma hanno chiesto informazioni e consigli dando già appuntamento ai militari per nuovi incontri.