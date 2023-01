Oggi in Puglia si registrano 171 nuovi casi di positività al Covid su 2.708 test giornalieri per una incidenza del 6,31% (ieri 8,5%). Non si registrano decessi (ieri erano 2). I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 55, nella provincia Bat 14, in provincia di Brindisi 20, in provincia di Foggia 12, in quella di Lecce 53, nel Tarantino 16. Dei 17.481 attualmente positivi 245 sono ricoverati in area non critica (ieri 243) e 17 in terapia intensiva (come ieri).