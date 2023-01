L’olio dei Monti Dauni conquista I Paesi Bassi. All’azienda agricola Marseglia il Premio Bellavita Awards 2023

Il GAL Meridaunia e i Monti Dauni in prima linea anche nei Paesi Bassi. La città di Amsterdam ha ospitato Bellavita Expo, il principale trade show dedicato alla promozione delle aziende italiane del Food & Beverage nei paesi del Benelux, organizzata in partnership con le più importanti fiere italiane – Cibus e Vinitaly – nell’ambito di HORECAVA, che dedica la Hall 13 interamente al padiglione Bellavita. Il trade show ha visto oltre 100 aziende del Food & Beverage italiano, con tanti produttori artigianali affiancati da marchi iconici. In Olanda è presente anche il GAL Meridaunia con una serie di produttori dei Monti Dauni che hanno proposto le numerose eccellenze dell’agroalimentare. Con Meridaunia hanno partecipato Olio Monte Fedele di Bovino, Cantine Juvara di Pietramontecorvino, Birrificio Leone Beer Company di Ascoli Satriano, Consorzio Terre di Biccari, Cantine Kandea di Candela, Azienda agricola Bio Ricci di Lucera. Le aziende del Foggiano hanno ricevuto i complimenti dell’ambasciatore italiano in Olanda, Giorgio Novello. Monti Dauni protagonisti al “Bellavita Expo”, il maggior trade-show del Benelux esclusivamente dedicato al meglio dei prodotti enogastronomici Made in Italy. Guidate dal GAL Meridaunia, le aziende agroalimentari presenti ad Amsterdam hanno ottenuto significativi riconoscimenti nell’ambito del concorso internazionale “Bellavista Awards Amsterdam 2023”.

Ad aggiudicarsi il primo premio come miglior prodotto italiano in assoluto, l’azienda olearia Mario Marseglia di Bovino che con il suo extravergine di oliva prodotto sui Monti Dauni. Premiate anche le aziende BioRicci di Lucera con la sua originale crema di zucca, il Consorzio Terre di Biccari con i rigatoni di farina di grano Cappelli, il birrificio Leone di Ascoli striano con la birra al retrogusto di mela cotogna, e la cantina Juvara di Pietramontecorvino con il suo vino Nero di Troia. Premio speciale anche alla “Noglia” (un salume tipico di Pietramontecorvino). Diversi riconoscimenti anche al GAL Meridaunia che da sempre punta a valorizzare il territorio e le sue imprese. “Siamo orgogliosi aver portato i Monti Dauni in Olanda” commenta il presidente Pasquale De Vita. “È stata una edizione molto coinvolgente e piena di iniziative, in cui abbiamo rinnovato il nostro impegno per consentire alle aziende presenti di sviluppare e consolidare la loro competitività su questi mercati, dove già possono godere di un appeal sempre maggiore”.