Ladri d’auto in trasferta in Abruzzo, due cerignolani arrestati. Centralina speciale per i veicoli più tecnologici

La scorsa notte i carabinieri hanno arrestato, in flagranza, 2 giovani con precedenti specifici che, in un parcheggio a Roseto degli Abruzzi, tentavano di rubare un’auto dopo aver staccato il deflettore del veicolo preso di mira: Volkswagen Tiguan. Si tratta di un 20enne e un 28enne, originari di Cerignola, sorpresi proprio durante il furto del mezzo. Ai due sono stati sequestrati materiali atti allo scasso ed una centralina elettrica modificata per sottrarre le automobili più tecnologiche. I militari stanno procedendo per la richiesta di ‘foglio di via obbligatorio’ nei confronti degli arrestati. Si indaga su eventuali complici dei due ladri pugliesi. (LaPresse)