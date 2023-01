Una nuova speranza per chi è affetto da malattie genetiche rare. Maxi assegno firmato da Telethon e Mercati La Prima

L’Epifania chiude le feste natalizie ma consegna una speranza nuova a chi è affetto da malattie genetiche rare: firmato un assegno di quasi 35mila euro che chiude la decima edizione della raccolta fondi Telethon organizzata presso i punti vendita Mercati di Città La Prima. Anche quest’anno, quindi la Capitanata diventa un simbolo di generosità grazie ai contribuiti di tutti coloro che hanno partecipato alla gara di solidarietà inaugurata lo scorso 13 dicembre. Nel corso degli anni, sono stati raccolti 200mila euro.

Anche quest’anno invariate le modalità di partecipazione: per raggiungere la cifra sono state necessarie le donazioni volontarie di qualunque importo, anche di soli 10 centesimi per ogni spesa effettuata presso i punti vendita. I più golosi, invece, hanno potuto dare il proprio contributo acquistando i cuori di cioccolato Caffarel. Fondamentale anche il supporto di tutti i collaboratori operativi presso i punti vendita che si sono spesi con impegno per sensibilizzare la clientela sulla raccolta fondi. Nel giorno dell’Epifania quindi grande festa presso il punto vendita di via Zara con la firma dell’assegno gigante che ha visto presenti Luigi Giannatempo dei Marcati di Città, Maria Pia Mastracchio testimonial Fondazione Telethon e Antonella Squeo, coordinatrice Telethon della provincia di Foggia.