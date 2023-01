Elezioni provinciali Foggia, centrodestra spaccato. Intesa al bar tra Potenza e gli emilianisti?

Elezioni provinciali già scritte? È possibile che la partita per la presidenza della Provincia di Foggia del candidato emilianista Giuseppe Nobiletti, primo cittadino di Vieste, contro il presidente uscente Nicola Gatta sia in discesa.

Sotto il sole foggiano all’isola pedonale, il sindaco di Apricena Antonio Potenza insieme al consigliere regionale Paolo Soccorso Dell’Erba ha forse siglato il patto con il centrosinistra extralarge di Emiliano aperto ai 5 Stelle. Al tavolo anche il consigliere regionale e vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. La foto sotto il dehor ha fatto il giro delle messaggerie del ceto politico. Ma il sindaco assicura che non c’è nessuno “scoop”.

“Abbiamo salutato pubblicamente e ringraziato l’assessore perché ci ha finanziato delle risorse per il Carnevale. Noi siamo uomini liberi”, rimarca a l’Immediato.

“Ci interessa più la Regione che la Provincia, che è solo un simbolo. Abbiamo parlato di vari cantieri e lavori pubblici incagliati”, aggiunge Dell’Erba.

Per diverse settimane Potenza, che aveva dovuto subire già l’onta della mancata candidatura alle scorse Politiche in Forza Italia aveva cercato un candidato unitario del centrodestra alternativo a Nicola Gatta, fortemente appoggiato dai Fratelli d’Italia di Raffaele Fitto e della senatrice Annamaria Fallucchi e ritenuto da molti per il suo civismo più “attrattivo” nel centrodestra largo e capace di ottenere consensi anche in amministrazioni ritenute vicine al centrosinistra. Lucera in testa.

Potenza tuttavia insieme alla Lega e all’europarlamentare Massimo Casanova aveva agito la carta di Gianni Rotice sindaco di Manfredonia, il quale però non ha trovato abbastanza sponde nella sua stessa coalizione.

“Rotice non ha mai chiesto di essere supportato”, taglia corto il suo referente politico numero uno, l’onorevole Giandiego Gatta.

Insomma da un lato i Fratelli d’Italia, dall’altro la poca convinzione di Gatta hanno bruciato sul nascere le ambizioni dell’ex numero uno di Confindustria. Le provinciali hanno raffreddato i rapporti tra Rotice e il suo nume politico?