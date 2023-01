Lutto nel mondo della cultura garganica: morto Giorgio Otranto, professore ordinario di Storia del cristianesimo

Lutto nel mondo della cultura pugliese e garganica. All’età di 82 anni è morto Giorgio Otranto, professore ordinario di Storia del cristianesimo della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Bari. È stato anche il fondatore del Centro Studi Micaelici e Garganici di Monte Sant’Angelo, la sua seconda città. Determinante il suo prezioso contributo per il conseguimento del riconoscimento Unesco. Appresa la notizia, il sindaco di Monte, Pierpaolo D’Arienzo commenta: “Determinanti i suoi studi per la candidatura Unesco. Grande il suo impegno per la diffusione, valorizzazione e promozione del culto micaelico, di cui era il più grande conoscitore in Europa.Importante l’eredità che lascia a noi e alle generazioni future. È stato un onore averti al nostro fianco per la realizzazione dei più importanti progetti culturali: dall’UNESCO al gemellaggio con Mont Saint-Michel, dai convegni alle pubblicazioni fino al festival Michael. Nelle prossime settimane ci attiveremo con la comunità politica e culturale per dedicargli il riconoscimento che merita. Grazie Giorgio, Monte Sant’Angelo non ti dimenticherà mai”.