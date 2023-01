Vieste, troppo chiasso nella movida: chiuso locale per 10 giorni

Il giorno di Natale, il personale in forza al Comando Polizia Locale di Vieste, con la preziosa collaborazione dei militari della Tenenza Carabinieri Vieste, a seguito di segnalazioni riguardanti sia il disturbo prodotto dalle emissioni sonore, sia l’impossibilità di utilizzare il marciapiede a causa della presenza di numerosi avventori ha effettuato accertamenti in un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande ubicato in centro.

Il titolare del pubblico esercizio era in possesso di regolare autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, tuttavia il personale intervenuto contestava la violazione al Documento Strategico del Commercio.

Il verbale è stato inviato tempestivamente al sindaco del Comune di Vieste e al dirigente competente che ha disposto la chiusura per 10 giorni come prevista dalla citata normativa, con l’avvertenza che in caso di accertata reiterata violazione verrà disposta la revoca della concessione del suolo pubblico.

“I rumori molesti sono causa di continue diatribe che spesso sfociano anche in contenziosi giudiziari e ancora una volta, la perfetta sinergia tra Polizia locale, Arma dei Carabinieri e Comune di Vieste ha permesso di ottenere un importante risultato”, commentano dal comando di Polizia locale.