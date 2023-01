A Foggia un inizio 2023 all’insegna delle risate. Toti e Tata a teatro: “Un piacere ritrovare questo pubblico”

Un inizio del 2023 all’insegna della comicità con una coppia amatissima dal pubblico foggiano con la versione Toti e Tata. Con due spettacoli sold out (19.00 e 21.30) Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo hanno trascorso il primo gennaio insieme al pubblico del Teatro del Fuoco di Foggia nell’ambito del calendario di eventi organizzato dall’associazione Musica & Sorrisi con “Tutto il mondo è uno spettacolo”. L’appuntamento nelle feste di Natale è diventato ormai un rituale per l’intramontabile coppia barese che non perde occasione per fare tappa a Foggia dando vita sempre a nuovi spettacoli ma con la solita ironia.

“Tutto il mondo è un palcoscenico”, scritto, diretto e interpretato dai due indiscussi fuoriclasse della comicità made in Puglia. L’happy recital ha regalato 110 minuti di puro divertimento, quello che fa riflettere con il sorriso, mentre si affrontano argomenti di attualità con gli strumenti dell’ironia e della leggerezza, che da sempre costituiscono la cifra della loro peculiare ironia. Attraverso pensieri laterali, dialoghi serrati e fraseggi esilaranti Solfrizzi e Stornaiolo partono da Shakespeare e compiono un raffinato viaggio nella comicità, facendo del palcoscenico il luogo ideale per parlare delle debolezze, ma anche delle straordinarie qualità del genere umano.

“È sempre un piacere ritrovare il pubblico foggiano che non perde occasione per accompagnarci in queste serate di assoluto divertimento” commentano Emilio e Antonio che alla fine del secondo spettacolo si sono soffermati con il numerosissimo pubblico presente in sala. Il sipario del Teatro del Fuoco tornerà ad alzarsi il prossimo 10 gennaio con lo spettacolo di Carlo Buccirosso “L’erba del vicino è sempre più verde”.