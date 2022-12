Investe pedone e si dà alla fuga, Polizia locale di Orta Nova individua il pirata

Un pedone è stato investito in via Papa Paolo VI, a Orta Nova. L’autista del veicolo coinvolto nell’incidente di questa mattina, secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, non si sarebbe fermato per prestare i soccorsi, dandosi immediatamente alla fuga.

A seguito di un’attenta attività info-investigativa sotto il coordinamento del comandante dott. Bruno, il vice comandante isp. sup. Mastasi, con l’ausilio degli isp. ca. Colucci e Lasalvia e del sovr. Pasquariello, nel pomeriggio di oggi hanno identificato il veicolo ed il conducente dello stesso responsabile del sinistro.

Sono in corso urgenti accertamenti di polizia giudiziaria da parte della Polizia Locale volti al deferimento del responsabile all’autorità giudiziaria ed ai fini della revoca della patente di guida.