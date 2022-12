Puglia una delle cinque migliori destinazioni gay in Europa, la BBC ci fa un documentario

Un documentario della BBC racconterà la metamorfosi della Puglia da sonnacchiosa meta per famiglie a capitale italiana del turismo Lgbtqia+ (s’intende quel turismo attento ai bisogni dei viaggiatori Lesbian, Gay, Bisex, Transgender, Queer). Ad avere l’onere e l’onore di accompagnare la Tv di Stato di Sua Maestà è stato lo scozzese Scott Maxwell, fondatore di “The Big Gay Puglia Guide”, blog di viaggi “inclusivi” di grandissimo successo (gaypugliapodcast.com), e oramai pugliese di adozione.

Spiega Scott: “Abbiamo appena terminato le riprese dell’episodio pugliese di una serie tv di diario di viaggio in 15 puntate che verrà trasmessa sulla BBC (nel Regno Unito) nella primavera del 2023. La serie è presentata da Clive Myrie, uno dei principali conduttori di notizie inglese e presentatore del quiz show Mastermind, che copre in lungo e in largo l’Italia”.

“Ci è stato chiesto di essere la sua quida in Puglia – spiega Scott – con particolare attenzione alla reputazione della Puglia come la principale destinazione estiva gay in Italia per i viaggiatori Lgbtqia”.

“Il turismo LGBTQ è un mercato molto profittevole. Se si considerano solo sette paesi europei (Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi) il valore combinato di mercato del turismo LGBTQ ammonta già a 64 miliardi di euro e si prevede una crescita media dell’1,4% all’anno. Il secondo rapporto globale sul turismo LGBT pubblicato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite riconosce che il mercato turistico LGBTQ può essere un potente fattore per lo sviluppo economico e la competitività delle destinazioni turisti-che, in quanto i turisti LGBTQ viaggiano più spesso e spendono di più per le loro vacanze”.

E su 177 milioni di presenze e 33 milioni di arrivi turistici in Italia nel periodo estivo luglio-settembre dello 2021 le presenze Lgbtqia+ sono state 8,8 milioni con oltre 1,6 milioni di arrivi, secondo i dati presentati ad aprile 2022 durante gli Stati Generali Europei del Turismo Lgbtqia+.

La Puglia è un esempio interessante. Nonostante l’Italia si collochi al 35° posto su 49 paesi europei nella Regione Europea del benchmarking International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 2021 di Rainbow Europe, gli influencer di viaggi gay attualmente considerano la Puglia una delle cinque migliori destinazioni gay in Europa. Solo Sitges e Gran Canaria (Spagna), Mykonos (Grecia) e Tel Aviv (Israele) si collocano al di sopra della Puglia.

Turismo gay friendly in Italia? Puglia al top. È lei la regione più visitate in estate a dirlo è Gayly Planet, che ha condotto un sondaggio riguardo le destinazioni e preferenze di viaggio dell’estate 2022: Puglia (14%), Toscana (13%), Sicilia (12%), Emilia-Romagna (10%) e Sardegna (9%).