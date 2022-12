Un bambino albanese di 8 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Borgo Segezia, alle porte di Foggia. Il piccolo, a quanto si apprende, sarebbe stato investito. Trasportato in ospedale a Foggia, il bambino è deceduto poco dopo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto le forze dell’ordine per accertamenti del caso. (fonte telefoggia)