Inizia la differenziata a Foggia ma nessuno se ne è accorto. Intanto continua l’emergenza rifiuti

Continuano le segnalazioni sui rifiuti a Foggia. Nonostante il lento inizio della raccolta differenziata, ammassi di immondizia compaiono in varie zone della città, anche in pieno centro. Nella foto la situazione di ieri sera in via della Repubblica.

Nei giorni scorsi, Amiu e Comune di Foggia hanno annunciato l’inizio della raccolta differenziata attraverso i bidoncini marroni per l’umido ma pochi cittadini si sarebbero accorti della novità nell’area sottoposta a sperimentazione (il quadrilatero tra Corso del Mezzogiorno, Viale Virgilio, Viale Michelangelo e Via Gandhi). Come riporta la gazzetta del mezzogiorno, i bidoncini sarebbero stati ignorati o addirittura rubati: all’appello ne mancherebbero già una decina.