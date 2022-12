“Il ritorno di Caino”, bilancio positivo per il (libero) racconto dell’esperienza dell’Esecuzione Penale Esterna in Capitanata

L’ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Foggia, le figure professionali, l’esperienza del volontariato e del CSV Foggia, le azioni che incontrano i bisogni. Sono solo alcuni dei temi affrontati nel corso di “Il ritorno di Caino – libero racconto dell’esperienza dell’Esecuzione Penale Esterna in Capitanata”, il percorso di informazione e sensibilizzazione organizzato nelle scorse settimane dall’Ulepe e dal CSV Foggia.

“Al fine di sostenere il coinvolgimento del mondo del Terzo Settore nella costruzione del sistema della giustizia di comunità – spiegano gli organizzatori – l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e Basilicata, in collaborazione con i CSV delle due regioni, nel mese di settembre 2022 ha organizzato giornate di sensibilizzazione, promozione e formazione a distanza destinate ai volontari, nell’ambito del progetto ‘SALE per PEPE’. Il secondo step del progetto, di carattere locale e articolato per la Capitanata dall’ULEPE di Foggia in collaborazione con il CSV Foggia, ha visto operatori e volontari impegnati in incontri on line e in un open day tenutosi lo scorso 20 dicembre”.

Ampio spazio, nel corso del percorso formativo, è stato dedicato al racconto di associazioni e volontari che hanno potuto illustrare le esperienze maturante in collaborazione con l’ULEPE Foggia, aprendo uno spazio di confronto e riflessione anche grazie al supporto del Centro di Servizio al Volontariato di Foggia. Hanno portato le proprie testimonianze, tra gli altri, i volontari di Banco Alimentare della Daunia, Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, Caritas di Cerignola, Caritas San Severo, Coop. Pietra di Scarto e Altereco Cerignola, Superamento Handicap San Severo, Bethel, Protezione Civile di Mattinata, Radio Club Marconi, AVP, ARCI, ANPIS Puglia.

Nel corso dell’open day, organizzato presso gli uffici dell’Ulepe Foggia diretto da Mirella Malcangi, sono intervenuti il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro e funzionari dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e Basilicata.