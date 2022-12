Il Cerignola cala il poker e torna al successo, battuta la Juve Stabia. Spettacolo e tanti gol al Monterisi

Torna al successo il Cerignola che trascinata da un grande Achik ha steso una indomita Juve Stabia. I padroni di casa con Malcore, Maza e D’Andrea si portano sul 3-0, poi il tecnico campano indovina i cambi e riapre la gara con le reti di Mignanelli e Santos, e sfiora anche il pari con i pali colpiti da Scaccabarozzi e Ricci prima del sigillo finale di Achik che chiude definitivamente i conti di una bella partita, ricca di emozioni, occasioni e gol.

Due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno dimostrato di meritare le rispettive posizioni di classifica, in piena zona play off. Al termine della gara entrambi i tecnici si congratulano per la prestazione dei propri giocatori. “Gara vinta con determinazione e qualità” – dichiara l’allenatore del Cerignola, Michele Pazienza. Per Leonardo Colucci qualche recriminazione. “Sul primo gol del Cerignola c’era un fallo di mano di un loro giocatore”.