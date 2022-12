Servizio Civile Universale all’estero, presto nuove opportunità per decine di giovani grazie al Ce.S.eVo.Ca.

Un’esperienza di servizio civile universale all’estero per entrare in contatto con cultura diversa, per acquisire nuove competenze e imparare una nuova lingua. È l’opportunità che il Ce.S.eVo.Ca. riserverà nei prossimi mesi a decine di giovani grazie al programma all’estero intitolato “Uniba per l’estero 3”.

Nell’ambito del programma, che vede l’Università di Bari “A. Moro” come ente capofila e Ce.S.eVo.Ca. e Comune di Cerignola come enti titolari, i volontari saranno impegnati in otto progetti distribuiti tra Albania, San Marino, Gerusalemme, Polonia, Georgia, Romania, con un finanziamento complessivo di 930.384 euro.

I progetti gestiti direttamente dal Centro Studi e Volontariato di Capitanata di Castelluccio Valmaggiore sono “Albania nel cuore”, articolato in tre diverse località (Tirana, Elbasan e Scutari) e con dodici volontari che saranno impegnati in attività estive e di supporto scolastico; “Solidali per sempre”, che sarà realizzato in Polonia nella città di Czestochowa da otto volontari che svolgeranno attività di sostegno e socializzazione per cittadini senza fissa dimora e “Con te Irakli”, con sede di attuazione nella città di Tbilisi. In Georgia saranno quattro i volontari impegnati in attività di inclusione sociale a favore di soggetti diversamente abili.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto con la progettazione all’estero – sottolinea il presidente del Ce.S.eVo.Ca., Pasquale Marchese (in foto) – per l’importante opportunità che il percorso di servizio civile universale offrirà a decine di giovani desiderosi di impegnarsi per il prossimo e di mettersi alla prova in un altro territorio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori che hanno lavorato nella fase di coprogrammazione e in particolare il sindaco di Casalvecchio di Puglia, Noè Andreano con il suo staff, la cui collaborazione è stata preziosa per la redazione del progetto destinato all’Albania”.

Nell’ambito di “Uniba per l’estero 3” il Ce.S.eVo.Ca. gestirà anche un progetto in Terra Santa, con il coordinamento della Federazione Nazionale Piergiorgio Frassati e uno in Romania, coordinato da Fundatia Bambini in emergenza di Cerignola, con quattro volontari ciascuno.

“Sarà possibile candidarsi fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023. I progetti – aggiunge Pasquale Marchese – hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Gli avvisi saranno presto consultabili sul sito www.cesevoca.it. Per ricevere ulteriori informazioni è anche possibile contattare telefonicamente il Centro Studi e Volontariato al numero 0881.021146. Ai nostri ragazzi dico: ‘Non perdete questa importante occasione di crescita”.