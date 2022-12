Un’auto si è ribaltata in viale Europa, si tratta di una Fiat Grande Punto. Sarebbero due i feriti trasportati in pronto soccorso dall’ambulanza del 118; non si conoscono le loro condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Foggia per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.