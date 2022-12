Anziani umiliati dagli oss della “Stella Maris”, il Riesame dice sì al carcere per tre operatori sanitari

Carcere per alcuni degli oss coinvolti nello scandalo maltrattamenti alla “Stella Maris” di Siponto. Il Tribunale del Riesame ha infatti accolto l’appello cautelare della Procura di Foggia contro l’ordinanza che dispose i domiciliari; i magistrati hanno chiesto e quindi ottenuto la misura più severa per Antonio Vero 42 anni, Mariano Paganini 25 anni e Michele Salcuni 37 anni, mentre è stato respinto l’appello per un altro operatore sanitario a cui il gip aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza. Per un altro oss che era finito ai domiciliari, la procura aveva invece rinunciato all’appello.

A metà agosto si tennero gli interrogatori di garanzia ma gli operatori sanitari si avvalsero della facoltà di non rispondere e nessuno dei difensori presentò istanze di modifica o revoca della misura cautelare in atto. Il collegio difensivo è costituito dai legali Le Noci, Caputo, Gentile, La Scala, Schiavone, Raffaeli, Ciociola e Ferosi.