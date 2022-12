“Truffa del legname” in Veneto, beccati due cerignolani. Cliente acquista 60 chili ma gliene portano 7

Ieri pomeriggio a Montegrotto Terme in provincia di Padova, presso un’area di parcheggio, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in seguito alla segnalazione di un tentativo di truffa in atto. I militari, giunti sul posto, hanno identificato due pregiudicati, un 32enne ed un 34enne, di Cerignola, che hanno riferito di dover consegnare del legname ad un cliente.

Proprio quest’ultimo aveva contattato il 112 spiegando ai carabinieri di aver ordinato 60 quintali di legname al prezzo di 600 euro mentre il quantitativo in consegna era molto inferiore, aggiungendo inoltre che aveva proceduto all’acquisto per smascherare i truffatori che nel precedente mese di novembre, con analoga modalità, avevano truffato la suocera. Quest’ultima, anche lei presente sul posto, ha riconosciuto i cerignolani come i presunti autori della truffa che aveva precedentemente subito. A seguito di tali dichiarazioni i militari hanno quindi proceduto alle operazioni di pesatura del furgone carico accertando che l’effettivo peso del legname non era 60 quintali, bensì di soli 7 quintali. Formalizzate entrambe le denunce, i carabinieri hanno denunciato i due all’autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di truffa e tentata truffa.