“Governo Meloni al fianco dei carabinieri”. Il ministro Lollobrigida dopo il rogo di Peschici: “Ferma condanna”

“Ferma condanna per quanto accaduto a Peschici, in provincia di Foggia, dove due mezzi dei Carabinieri forestali sono stati oggetto di un incendio. Esprimo la massima solidarietà all’Arma tutta e specificamente ai Carabinieri forestali”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida (in foto).

“Sulla vicenda – ha aggiunto – si stanno svolgendo indagini con la massima attenzione per verificarne le ragioni. Al contempo, posso già assicurare che se si trattasse di un tentativo di intimidazione, i carabinieri troveranno come sempre al loro fianco tutto il Governo Meloni a garantire loro piena agibilità nell’impegno incessante a tutela della legalità per i cittadini, che vedono in loro un solido punto di riferimento”. (Ansa)