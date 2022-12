Foggia al 104esimo posto per qualità della vita: è quartultima in Italia. Peggiore città della Puglia

La provincia di Crotone è ultima in Italia nella classifica relativa alla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore e riportata nel 33esimo rapporto pubblicato oggi. La città di Pitagora indossa la maglia nera al 107esimo posto in graduatoria, preceduta da Isernia al 106esimo posto e al 105esimo da Caltanissetta. Fra le altre province calabresi, quella posizionata meglio, ma sempre in fondo alla graduatoria, è Cosenza (95esimo posto), seguita da Catanzaro (96), Reggio Calabria (102) e Vibo Valentia al 103. Nei bassifondi della classifica altre tre città del Sud: Foggia, Taranto ed Enna, rispettivamente al 104, 101 e 100esimo posto. In testa alla classifica c’è invece Bologna, poi Bolzano e Firenze. La classifica integrale – clicca qui

