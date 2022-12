Aumento casi Covid, al Riuniti di Foggia stop ai ricoveri programmati (oncologici esclusi). “Scelta necessaria”

Il “Policlinico” Riuniti di Foggia si prepara ad affrontare un aumento degli accessi per Covid. E per evitare il rischio paralisi dei reparti è stato disposto lo stop ai ricoveri programmati ad esclusione dei pazienti oncologici. Intanto, stando alle dichiarazioni rilasciate dal commissario straordinario Giuseppe Pasqualone alla Gazzetta del Mezzogiorno, la pressione sul Pronto soccorso sta aumentando a ritmo sostenuto: “Dieci persone in due giorni, portate in situazioni critiche e per le quali si è reso necessario il ricovero. La decisione di sospendere i ricoveri ordinari si è resa dunque necessaria proprio per evitare l’accavallarsi di situazioni che potrebbero ingolfare le urgenze. Il Covid non è ancora finito, anzi il quadro potrebbe peggiorare entro la fine dell’anno da quanto riusciamo a vedere nelle ultime settimane. A Foggia non c’è alcuna emergenza, ma dobbiamo predisporci per evitare conseguenze imprevedibili e per garantire un grado di assistenza alle persone che ne hanno bisogno”.

La preoccupazione principale, al momento, è quella della tenuta nella gestione delle emergenze, con un organico carente soprattutto nella componente medica: “Abbiamo in servizio quattro medici per turno al mattino e altri quattro al pomeriggio, tre soltanto nel turno di notte. Abbiamo anche attivato le reperibilità di medici da altre strutture equipollenti all’interno dell’ospedale per fronteggiare un’utenza che dovesse aumentare nei prossimi giorni anche se ovviamente ci auguriamo che ciò non accada. Abbiamo infine una carenza di Oss (operatori socio-sanitari: ndr) sempre al pronto soccorso – aggiunge il commissario Pasqualone al quotidiano barese – attività che facciamo fatica a gestire e che pensiamo di gestire affidando incarichi all’esterno attraverso il Consip per il trasferimento di pazienti per attività diagnostica). Sui medici – conclude – bisogna fare scelte coraggiose, pagare di più chi lavora al pronto soccorso riconoscendo i maggiori carichi di lavoro per chi opera in quella struttura dove c’è un continuo ricorso all’emergenza”.

