619 nuovi casi di Covid in Puglia, nessuna vittima. Attualmente positivi oltre quota 17.700

Sono 619 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore su 3.817 test processati. La provincia in cui è stato rilevato il maggior numero di nuovi positivi è Lecce con 216 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono Bari con 161 nuovi contagiati, Foggia con 69, Taranto con 63, Brindisi con 61 e Barletta- Andria- Trani con 43. Altri sei casi riguardano residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono 17.774 di cui 256 ricoverati in area non critica covid e 10 in terapia intensiva. Non ci sono vittime provocate dal coronavirus.