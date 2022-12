Il “Riuniti” di Foggia aderisce alla XIV giornata nazionale del Parkinson

Giovedì 8 dicembre 2022 in piazza Giordano a Foggia sarà attivo uno sportello informativo la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00, per sensibilizzare la cittadinanza alla malattia neurodegenerativa di Parkinson. Nell’occasione, si offriranno anche bulbi di tulipano, fiore simbolo della patologia.

Lo sportello informativo è organizzato dall’Associazione Parkinson Foggia, Presidente Ing. Carlo Ferrara, in collaborazione con la Struttura Complessa di Neurologia Universitaria, diretta dal Prof. Carlo Avolio, e con il Dott. Donato Melchionda che si occupa della malattia di Parkinson e Disordini del movimento con un ambulatorio dedicato presso la Struttura Complessa di Neurologia Universitaria del “Policlinico Foggia”.

Il “Policlinico Foggia” è sempre stato vicino alle esigenze dell’Associazione Parkinson Foggia, mettendo a disposizione della stessa anche spazi dedicati per l’informazione ai pazienti.

A dimostrazione della vicinanza del Policlinico alle richieste dei pazienti e dei loro familiari, nella notte dello scorso 26 novembre il 5° piano della palazzina, dove è ubicata la Struttura Complessa di Neurologia Universitaria, si è illuminato di arancione, il colore scelto per ricordare questa importante malattia neurodegenerativa.

La malattia di Parkinson (MP) è il secondo disordine neurodegenerativo, in termini di frequenza, dopo la malattia di Alzheimer. Nei paesi occidentali, il tasso d’incidenza medio annuale è di 14 casi per 100.000 persone, ma raggiunge i 160 casi per 100.000 nella popolazione con più di 65 anni con un rapporto maschi/femmine pari a 1,49. Colpisce circa l’1% della popolazione con più di 60 anni e raggiunge il 4% tra i soggetti oltre gli 85 anni.