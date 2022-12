Case occupate da persone vicine alla mafia foggiana, agenti e militari sgomberano le abitazioni

La Polizia di Stato sta effettuando lo sgombero di quattro abitazioni abusive che si trovano in via Martiri di via Fani in una zona semi periferica di Foggia. Alle operazioni, che si stanno svolgendo senza alcun problema per quel che riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica, stanno prendendo parte anche carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Si tratta del terzo sgombero che avviene in città nelle ultime settimane di abitazioni alcune delle quali occupate da persone ritenute vicine alla criminalità organizzata. (Ansa).