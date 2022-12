“Il Pd dovrà essere un partito aperto e di nuovo attrattivo”. Boccia suona la carica in vista del Congresso

“Il nuovo Pd Puglia che verrà fuori da questo congresso dovrà essere un partito aperto, una comunità in grado di tornare ad essere attrattiva delle tante energie che sono fuori dal Pd ma con cui condividiamo spesso valori e principi, a partire dal sostegno che daremo alla Cgil nella manifestazione in programma a Bari il 14 dicembre”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e commissario per il Congresso del Pd Puglia, chiudendo a Bari i lavori dell’Assemblea regionale.

“Avvieremo anche in Puglia una fase costituente che terminerà a febbraio con l’elezione del nuovo segretario regionale. Sia a livello nazionale che regionale sarà un confronto vero, vivace, capace di dare indicazioni alternative, un modo per arricchire e rigenerare il Partito democratico. Il congresso dovrà chiarire che il sud è questione prioritaria e su lavoro e sull’autonomia sarà necessaria una chiarezza cristallina”.