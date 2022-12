Disabilità, flash mob a Foggia “per sconfiggere l’indifferenza”. Chiesta subito l’applicazione del Peba

Oggi 3 dicembre, Giornata internazionale della Disabilità, flash mob a Foggia organizzato dal comitato La Società Civile in via Guglielmi, “per sconfiggere l’indifferenza riguardo ad un tema che riguarda tanti, ma che sembra toccare pochi. Chiederemo l’applicazione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ndr) e una maggiore attenzione per chi ha difficoltà motorie e non può circolare liberamente nella propria città. È una questione di giustizia, dignità e civiltà”.

Il comitato poi conclude: “Ricordiamoci che siamo tutti potenziali disabili e che temi come gli scivoli mancanti o occupati dalle auto parcheggiate davanti non appartengono solo a chi è in carrozzella, ma anche a mamme coi carrozzini, persone anziane con ridotta mobilità fisica o ciclisti. Per una città migliore occorre la partecipazione di tutti, indistintamente”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui