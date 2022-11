Foggia, serve un’auto adeguata alla carrozzina della figlia: coppia lancia una raccolta fondi online

“Cari amici, come ogni Natale, facciamo affidamento sulla vostra generosità per raccogliere fondi. Questa volta, però, l’aiuto lo chiediamo per noi”. Scrivono così, sulla piattaforma GoFundMe, Pina e Claudio Russo, che da Foggia hanno lanciato una campagna già arrivata a 3.700 euro.



“La nostra bambina – raccontano – è tanto cresciuta e adesso guida una pesantissima carrozzina elettrica. La nostra auto, per quanto grande – spiegano – non è attrezzata per questo tipo di trasporto e il costo di una macchina adeguata è notevolmente al di sopra delle nostre possibilità”.

“Dopo averci pensato a lungo – concludono – abbiamo quindi deciso di chiedere il vostro aiuto”. “Ho visto quanto amore c’è nella vostra casa e vi aiutiamo con il cuore”, si legge tra i messaggi dei donatori.



La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/raccolta-fondi-auto-attrezzata