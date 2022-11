Patto tra Comune di San Severo e Finanza: insieme per difendere il Pnrr dagli interessi della criminalità

Questa mattina, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini a San Severo è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa “per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”. A sottoscrivere il documento sono stati il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Leonardo Ricci.

“Con il presente protocollo – dichiara Miglio – Comune e Guardia di Finanza, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali, definiscono la reciproca collaborazione allo scopo di assicurare la realizzazione del fondamentale interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture connessi alla realizzazione di interventi/investimenti finanziati con risorse del Pnrr e del Piano complementare in modo da prevenire e contrastare ogni violazione lesiva degli interessi finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. È interesse comune implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione europea, al fine di contrastare ogni condotta di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa, frode nell’esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all’utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall’Unione Europea tramite le Amministrazioni Centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti Locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell’ambito del programma di investimento Next Generation EU e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal Pnrr e dal Piano complementare”.

Per il perseguimento degli obiettivi del Protocollo, il Comune di San Severo, con riferimento alle iniziative e/o progettualità per le quali riveste il ruolo di soggetto attuatore e/o di centrale di committenza, condivide con il Comando Provinciale della G.d.F. dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, e in particolare l’elenco degli interventi/misure/progetti esecutivi ammessi a finanziamento e segnala al Comando Provinciale gli interventi che presentano particolari elementi di rischio per le autonome attività di analisi e approfondimento da parte della stessa, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode.