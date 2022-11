Casa Sollievo, due biologi tra i vincitori del Bando Fellowship Program 2022 di Gilead Sciences

Due progetti dei biologi dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza Vincenzo Giambra e Barbara Pasculli sono risultati vincitori, nelle scorse settimane, del bando Fellowship Program 2022 di Gilead Sciences, un bando di concorso per sostenere il “raggiungimento di obiettivi di salute pubblica e migliorare gli esiti della malattia e la qualità di vita dei pazienti affetti da HIV, patologie del fegato, patologie oncologiche, oncoematologiche e infezioni fungine invasive”. L’importo finanziato ad ognuno dei due ricercatori è di 30.000 euro ed avrà durata annuale.

Vincenzo Giambra, che attualmente dirige il Laboratorio di Ematopatologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza dopo le esperienze lavorative a New York e a Vancouver, studierà un tumore aggressivo del sangue noto come leucemia linfoblastica acuta a cellule T o LLA-T e con un elevato tasso di mortalità negli adulti (<50% ha una sopravvivenza a lungo termine). L’obiettivo è identificare nuovi bersagli terapeutici in pazienti adulti affetti da LLA-T e generare una nuova terapia cellulare che si basa sulla modificazione genetica delle cellule immunitarie del paziente stesso. Questo nuovo trattamento è meglio conosciuto come terapia CAR e prende il nome dall’inglese “Chimeric Antigen Receptor” in quanto produce delle molecole sintetiche che non esistono in natura, ma che hanno la capacità di riconoscere e legare le cellule tumorali promuovendone la loro distruzione.