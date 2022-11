Chiuso il “Foggia Film Festival”: con Cinzia Tani fra cinema e letteratura. L’elenco dei premiati

“Il cinema? Sempre, almeno un paio di volte alla settimana in sala con un gruppo di fedelissime amiche. E poi anche sulle piattaforme, ce le ho tutte!” Un fiume in piena Cinzia Tani, presidente delle giurie della dodicesima edizione del Foggia Film Festival, che ha chiuso i battenti sabato sera, 26 novembre, nell’Auditorium Santa Chiara in via Arpi a Foggia. Il prezioso contenitore culturale ha ospitato per una settimana la kermesse culturale con la proiezione di 70 titoli fra lungometraggi, cortometraggi e documentari e incontri con i protagonisti del cinema italiano.

Preceduto da una conversazione/omaggio a Vittorio Gassman in occasione dei 100 anni dalla nascita con lo scrittore e giornalista Enzo Verrengia e Pino Bruno, direttore artistico del festival, l’incontro con la scrittrice, autrice e conduttrice Cinzia Tani è stato condotto dalla giornalista ed esperta di cinema Paola La Sala.

“Ho apprezzato molto le pellicole in concorso – ha detto Cinzia Tani -. La qualità è molto alta, ed io ho maturato una esperienza importante in questo campo poiché faccio parte di numerose giurie cinematografiche e quindi vedo davvero tanti film. Anche la mia scrittura è cinematografica: se non vedo una scena non la scrivo. Penso che nei piccoli festival si nasconda il meglio del cinema italiano”.

Dalla letteratura alla televisione passando per la sua esperienza come docente di scrittura creativa: di ampio respiro la conversazione con Cinzia Tani che ha ricordato la genesi di alcuni dei suoi romanzi più noti e l’attento lavoro di ricerca e documentazione alla base dei suoi scritti. Prossima fatica? Un graphic novel che verrà presentato al prossimo Salone del Libro di Torino.

Quindi la cerimonia di premiazione, condotta da Pino e Bruno e Maurizia Pavarini, direttrice organizzativa del Foggia Film Festival, che hanno ricordato come lo slogan di questa edizione della kermesse, “Oltre gli schermi”, voglia dare importanza e rilevanza a tutte le componenti di un’opera filmica, dalla scrittura alla musica.

I riconoscimenti sono stati assegnati per le sezioni Feature Films, Documentaries, Short Movies. Assegnati inoltre premi speciali e menzioni di merito. Nell’ambito del contest Student Film Fest, diretto dall’attrice Marina Elena Savino, sono stati attribuiti i riconoscimenti University Award e High School Award.

La kermesse è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno” e il Settore Cultura Città di Foggia, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

TUTTI I PREMIATI

FEATURE FILM AWARDS

PREMIO MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO IN CONCORSO

Conferito all’opera LA GRANDE GUERRA DEL SALENTO regia Marco Pollini

Produzione: Ahora! Film – Distribuzione festival: Prem1ere Film

Motivazione: Per la sapiente costruzione della trama, sulla base di un tema che illumina aspetti poco noti di un passato importante, la scelta degli interpreti che conferiscono spessore ai personaggi ed il professionismo della conduzione registica.

DOCUMENTARY AWARDS

PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO IN CONCORSO

Conferito all’opera THE GOOD INFLUENCER regia Serena Porta

Produzione: Kraken S.r.l.-Giallo Ocra – Distribuzione: Draka Distribution

Motivazione: L’universo sfaccettato dei social media è al centro di questo documentario che getta luce sulle storie di alcuni giovani Influencer distanti dai canoni consolidati, perché ci possono essere anche “buoni” Influencer, testimoni di percorsi umani e professionali di rilevanza sociale ed etica.

SHORT MOVIES AWARDS

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

Conferito all’opera BRICIOLE regia Rebecca Maria Margot

Produttori: Gabriele Rossi e Caterina Shula

Produzione: Elele S.r.l. – Distribuzione festival: Prem1ere Film

Motivazione: Per la cura e la semplicità con cui viene diretta l’opera, che svela infine una dolce poesia da cui veniamo tutti contaminati, tenendoci ancorati alla realtà, con i suoi personaggi checoviani magistralmente interpretati, una vera e propria iniezione di speranza e ottimismo.

UNIVERSITY AWARDS

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

Conferito all’opera BREVE SOGNO regia Parkroom Picture con il Collettivo Studenti Università degli Studi Roma 3

Motivazione: Per aver creato un’atmosfera onirica nella poesia dei due personaggi, che si rincorrono e perdono in un andirivieni di epoche sempre diverse. Un clima che sarebbe inopportuno chiamare in alcun modo, ma che invece lascia totale libertà all’immaginazione di ciascuno spettatore.

HIGH SCHOOL AWARDS

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

MENZIONE SPECIALE conferita all’opera PUMMARO’ regia Elisabetta Salvemini con il Collettivo Studenti I.I.S.S. “Galileo Ferraris” – Molfetta

Motivazione: Per aver sviluppato in forma audiovisiva il fenomeno del caporalato ed aver evidenziato che il diritto al lavoro sicuro è diritto alla vita.

HIGH SCHOOL AWARDS

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO IN CONCORSO

Conferito all’opera TUTU’ regia Lorenzo Tiberia con il Collettivo Studenti Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”- Bisceglie

Motivazione: regia, sceneggiatura e fotografia asciutte e dirette, volte a raccontare un tema delicato e dalle vene aronofskiane, in maniera concreta, senza trascurare la parte psicologica. Ottimo il lavoro attoriale teso a rendere a fondo ogni emozione vissuta.

PREMIO ALLA CARRIERA

Conferito a SANDRA MILO

Motivazione: Per aver contribuito alla visibilità dell’Italia nel mondo, attraverso l’interpretazione di personaggi memorabili che rappresentano la storia del Cinema.

SPECIAL PRIZE SOCIAL MOVIES

Premio collaterale conferito a DANIELA POGGI

per l’interpretazione nel cortometraggio RITORNO AL PRESENTE regia di Max Nardari

Produzione: Reset Production.

Motivazione: Per aver reso umano il personaggio di Palmira con misura, credibilità e leggerezza, mai sopra le righe. Compito non facile, dato che la pellicola affronta il tema dell’invasione dei social e i rischi di dipendenza che ne conseguono.

SPECIAL PRIZE SHORT COMEDY

Premio collaterale conferito a MINGO DE PASQUALE per l’interpretazione nel cortometraggio BLONDE regia di Mauro Dalsogno

Produttore: Diesel Levante – Produzione: Dedalo Film

Motivazione: Per la poliedrica capacità di interpretare in forma parodica l’ultimo James Bond. Lo fa senza mai scadere nel farsesco, nel grottesco smisurato. Far sorridere con raffinato umorismo è sempre arduo, ma Mingo, come sempre, ci riesce benissimo.