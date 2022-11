San Giovanni Rotondo, salta in aria auto dell’ispettore Polizia locale. “Poteva essere tragedia”

Stavolta ai danni della macchina dell’ispettore superiore della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo Gino Sabatelli , il cui incendio ha coinvolto un’altra vettura oltre che parte di un’abitazione in via Crisetti”. Lo fa sapere il sindaco, Michele Crisetti .

