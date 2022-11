“Con i prodotti del territorio si possono preparare grandi piatti”. A Foggia le Cene di gusto al Ristoria dei Mercati di Città

L’esigenza di portare a tavola i produttori di Capitanata ha indotto i Mercati di Città di Foggia con i suoi spazi ristorazione nei vari punti vendita La Prima a creare il programma Le cene di gusto, avviato il 18 novembre e che proseguirà quasi fino a Natale. Protagonista lo chef Francesco Panniello, che da circa un anno collabora con le cucine dell’imprenditore Luigi Giannatempo e che sta rivitalizzando lo spazio di Ristoria, l’urban restaurant di Via Vittime Civile, dove un tempo sorgeva lo storico King Market, uno dei primi supermercati della città della famiglia La Torre.

Un’azienda per ogni cena. E un ingrediente per tutta la cena. Per la prima serata lo chef ha presentato nel suo menu degustazione le mozzarelle dell’azienda Masseria Li Gatti, l’unica nel foggiano ad usare il 100% di latte di bufala.

“Vogliamo mostrare che con i prodotti del territorio si possono preparare grandi piatti. La mozzarella è un prodotto abbastanza versatile, ho ottenuto una ispirazione addirittura per fare un dolce. Si può usare a tutto tondo, abbiamo iniziato dall’antipasto per finire col dessert. Foggia è pronta a spazi urbani misti, dobbiamo accelerare per divulgare questo tipo di gastronomia”, ha evidenziato Panniello.

I clienti hanno potuto gustare un antipasto preziosissimo, con fonduta di crescione, cicorie, uovo e tartufo; un primo sperimentale del creativo chef con una mozzarella ripiena di tagliolini e cime di rapa e infine un dessert elegantissimo, con una rosa bavarese al limone su polvere di liquirizia e grano arso con una caramella al timo. Buona la Prima, lo slogan e l’hashtag dei tanti foodlovers intenti a fotografare i piatti.

Fabrizio Marciello, responsabile della comunicazione dei Mercati di Città, sta tentando insieme allo chef e ad Andrea Pietrocola di Makari Food Lab di far decollare anche le cene dentro i ristoranti dei punti vendita, a cui tra qualche mese dovrebbe aggiungersi anche quello, amplissimo e sofisticato di Via Tugini, il cui progetto era stato in parte interrotto dalla pandemia.

“Ristoria è un laboratorio dove dimostrare al pubblico che una eccellenza della nostra terra che viene dai nostri mercati e dalla selezione dei prodotti e delle aziende della nostra zona possa diventare una esperienza di gusto messa in tavola da chef con mani sapienti. I prodotti sono selezionati col giusto occhio sul territorio da 30 anni, Luigi Giannatempo crede nella territorialità. È uno spazio rivolto a tutti, perché ha prezzi accessibili, per tutti i clienti”.