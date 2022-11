A Foggia un manifesto contro l’antibiotico resistenza. Ordine medici: “Fenomeno pericoloso”

È stato presentato presso l’Ordine dei Medici di Foggia il Manifesto contro l’antibiotico-resistenza. Sei punti per far capire la pericolosità. Regola numero uno: usare gli antibiotici solo se vengono prescritti dal medico; poi seguire la posologia e la durata del trattamento consigliato dal medico e mai interromperlo a proprio piacimento; ricordare sempre che gli antibiotici non funzionano sulle infezioni virali (influenza, raffreddore, covid); un uso improprio di antibiotici negli animali da compagnia causa diffusione di batteri resistenti anche per l’uomo; gli allevatori devono fare prevenzione per ridurre l’uso di antibiotici nel proprio allevamento; in caso di necessità, acquistare antibiotici solo da fonti autorizzate.

“L’ antibiotico resistenza – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, Pierluigi De Paolis – è un’emergenza sanitaria nazionale e internazionale. Secondo il rapporto ‘Global Research on Antimicrobial Resistance’, pubblicato da The Lancet, nel 2019 oltre 1,2 milioni di persone sono decedute per infezioni causate da batteri resistenti a molteplici antibiotici. L’Italia registra il primato di morti in Ue per antibiotico-resistenza: oltre 10mila morti ogni anno, un terzo di quelli di tutta Europa. Tra le cause dell’AMR (antimicrobial-resistance) vi è sicuramente un uso indiscriminato di antimicrobici, non solo in ambito umano ma anche in campo veterinario, senza dimenticare l’impatto di questi farmaci sull’ambiente, veri e propri inquinanti emergenti”.

L’iniziativa di contrasto all’Antibiotico – Resistenza, assunta dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, grazie al lavoro della Commissione ordinistica “Ambiente e Salute”, si è concretizzata con la promozione di un Manifesto, con il quale si vuole spiegare alla popolazione i rischi dell’uso inappropriato di antibiotici. La squadra di lavoro è molto ampia ed è la prima volta che, in un’ottica “One Health”, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri FG, Ordine dei Farmacisti FG, Ordine dei Veterinari Fg, Ordine degli Infermieri FG, Ordine dei TSRM PSTRP FG, ASL Foggia, Policlinico Riuniti di Foggia, Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Università degli Studi di Foggia, Medici per l’Ambiente ISDE/sez. di Foggia – RIMSA (Rete Italiana Medici Sentinella per l’Ambiente), Cittadinanza Attiva sez. Foggia/Puglia e l’Associazione Regionale Allevatori Puglia si trovano insieme per impegnarsi, ognuno nel proprio ambito di competenza, a combattere il fenomeno dell’ antibiotico-resistenza.

“L’AMR – aggiunge De Paolis – rende gli antibiotici inefficaci esponendoci a infezioni e morte, tanto che nel 2050 si prevedono quasi mezzo milione di morti, con esattezza 450mila. E’ questo il numero dei decessi che, solo in Italia, sarà determinato da una simile emergenza, con un costo davvero oneroso per il nostro Servizio Sanitario. E’ urgente invertire questi pronostici ed è necessario farlo adesso”.