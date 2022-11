Carcere, è urgente l’assegnazione di personale a Foggia. Mancano almeno 80 agenti e un comandante effettivo

“Personale insufficiente nel carcere di Foggia. È urgente ed indifferibile l’assegnazione di un vicedirettore, un comandante di reparto effettivo di Polizia penitenziaria con un sostituto al Comando, almeno 80 uomini della Polizia penitenziaria e 10 unità delle funzioni centrali. In assenza di queste urgenti misure le responsabilità saranno di chi dimentica Foggia ed il suo personale”. È quanto ha riferito il segretario nazionale dell’Fs Cosp, Domenico Mastrulli, dopo una visita ispettiva sindacale e l’incontro con l’autorità dirigenziale e il personale di polizia penitenziaria del carcere di Foggia, ritenuto “uno dei più affollati Istituti di pena della Puglia e sul piano nazionale con 570 detenuti contro una capienza di 330 posti letto”.

“Nei turni pomeridiani serali e notturni la tragedia – ha aggiunto – si consuma con pochissime unità a far fronte ai detenuti con la presenza in carcere di diversi psichiatrici e tossicodipendenti in crisi d’astinenza”. “Una nostra nota sarà indirizzata al Ministro della Giustizia Carlo Nordio ai vertici del Dap affinché – ha concluso Mastrulli – cessino con immediatezza posizioni di missione continuativa, impiego di trattamento di missioni, forfettario: benefici che messi tutti insieme fanno e danno una cifra da capogiro mensilmente a debito dello Stato”. (Ansa).