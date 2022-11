È stato trovato senza vita Giovanni Antonucci, il 79enne di Foggia scomparso il 15 novembre scorso dopo essere uscito da casa in bicicletta. L’uomo è stato trovato questa mattina senza vita in periferia, in zona Vigna Nocelli. Il suo cellulare aveva dato l’ultimo segnale proprio da lì. Indagano i carabinieri, fondamentale il fiuto dei cani molecolari per il ritrovamento.