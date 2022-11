L’Ordine dei medici di Foggia sul Covid: “Sintomi simili all’influenza, pochi tamponi fanno sottostimare casi”

“l covid c’è ma non fa più paura. Anche a Foggia e nel resto della provincia la situazione va migliorando, ma attenzione a non abbassare la guardia. I focolai sono sempre in agguato e la vaccinazione è indispensabile”. Lo afferma il presidente dell’Ordine dei Medici di Capitanata, Pierluigi De Paolis.

“Molte infezioni non vengono più riscontrate come nei mesi scorsi, forse perché sempre meno si sottopongono a tampone. Probabilmente stiamo sottovalutando il fenomeno, ma la conseguenza clinica oggi è pari ad una influenza. Tuttavia la gente si vaccina meno, troviamo resistenza da parte dei cittadini nell’eseguire la quarta dose. Invece sarebbe molto importante farla perché il vaccino attuale contiene l’antidoto alle varianti omicron e può essere determinante per preservare la salute soprattutto di anziani e fragili. Noi medici di medicina generale continuiamo a raccomandare la vaccinazione”. Serve ancora indossare la mascherina? “In luoghi chiusi e affollati decisamente si”.