Corruzione ad Amendola, l’Aeronautica: “Piena fiducia in Magistratura e massima collaborazione agli inquirenti”

In merito alle notizie emerse nelle ultime ore circa le perquisizioni disposte dalla Procura di Foggia nei confronti di privati e personale in servizio all’aeroporto militare di Amendola (Foggia) accusati di corruzione, l’Aeronautica Militare “non entrando nel merito dello specifico ambito di indagine della polizia giudiziaria sui fatti rappresentati, esprime piena fiducia nella Magistratura e massima collaborazione agli organi inquirenti, per fare piena luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti all’Istituzione, in fatti che contrastano con l’impegno quotidiano dell’Aeronautica Militare al servizio del Paese a difesa del merito, della legalità e della sicurezza collettiva”. (Ansa)