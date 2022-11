Obesità, in Puglia un minore su 3 non pratica mai sport. Nel Foggiano mense scolastiche sono merce rara

In Puglia un minore su 3, il 33,3%, non pratica mai sport, quasi 1 bambino o adolescente su 3 è sovrappeso o obeso e in alcune province, come Taranto e Foggia, le mense scolastiche sono merce rara (solo il 13-14% degli alunni mangiano a mensa). Solo l’8,8% dei bambini sotto i 3 anni accede agli asili nido pubblici e convenzionati. La media di metri quadrati di verde urbano per abitante nei capoluoghi della regione è la più bassa d’Italia (9,5mq). La Puglia è una delle poche regioni in cui il numero medio degli assistiti per pediatra (784), non supera il limite massimo stabilito per legge di 800 assistiti, a fronte di una media nazionale di 883. In Italia, dove quasi un milione e quattrocentomila bambini vivono in povertà assoluta – e la Puglia registra la seconda percentuale più alta di povertà relativa, 35%, ben al di sopra della media nazionale del 22% – la pandemia ha amplificato l’intreccio tra disuguaglianze e salute, dalla nascita all’adolescenza.

Troppi i volti di un servizio sanitario che, pur nell’eccellenza, spesso è “nazionale” solo sulla carta. Lo fa sapere Save The Children. L’Organizzazione diffonde la XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia “Come stai?”, con una forte denuncia sull’impatto che le disuguaglianze socio-economiche, educative e territoriali hanno su salute e benessere psico-fisico dei bambini. (Italpress).